Nächtliche Gleisarbeiten im Kölner Westen: KVB warnen vor Lärmbelästigung

Köln - Weil die Vegetation an den Gleisen der Stadtbahnlinie 1 ausgetauscht werden muss, kann es im Dezember zu einer Lärmbelästigung für die Anwohner in Köln -Weiden kommen.

Die KVB hat Arbeiten an der Gleisvegetation in Weiden angekündigt. © Stephan Anemüller/Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Wie die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Mittwoch mitgeteilt haben, wird vom 1. Dezember bis zum 23. Dezember der Sedumbewuchs an den Gleisen zwischen den Haltestellen "Weiden Zentrum" und "Weiden Römergrab" entfernt.

Aus betriebs- und verkehrstechnischen Gründen können diese Arbeiten allerdings nur in der Nacht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr erledigt werden.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag finden die Arbeiten jedoch nicht statt.

Auf den Bahnverkehr haben die Maßnahmen zwar keinen Einfluss. Trotzdem bitten die KVB die Anwohner schon jetzt um Verständnis für die "unvermeidlich entstehenden Arbeitsgeräusche".