Schluss mit Ersatzbus: Diese KVB-Linie fährt endlich wieder durch

Von Alina Eultgem

Köln - Aufatmen im Kölner Norden: Seit Montagmorgen (27. Oktober) rollen die Bahnen der KVB-Linie 15 endlich wieder durchgehend bis nach Chorweiler.

Die Bahnen der KVB-Linie 15 rollen wieder wie gewohnt. (Symbolbild)
Die Bahnen der KVB-Linie 15 rollen wieder wie gewohnt. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Die Verkehrsbetriebe geben damit offiziell bekannt, dass die monatelange Baustellen-Zeit zwischen Longerich und Chorweiler vorbei ist.

Seit Anfang Juli war dort nämlich Schluss mit Durchfahren: Sanierungsarbeiten kosteten Fahrgäste jede Menge Nerven.

Jetzt fahren die 15er-Bahnen wieder wie gewohnt vom Ubierring bis ganz nach oben in den Kölner Norden.

Ganz fertig ist die Sache aber noch nicht: Die Haltestelle Heimersdorf bleibt vorerst eine kleine Baustelle.

Dort wird aktuell der Brandschutz auf Vordermann gebracht.

Wer in Richtung Longerich unterwegs ist, kann dort noch nicht ein- oder aussteigen. In die andere Richtung, nach Chorweiler, klappt der Fahrgastwechsel aber schon wieder.

