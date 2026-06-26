Über eine Million Euro Schaden: KVB kämpft gegen Vandalismus-Problem

Köln - Beschmierte Bahnen, zerstörte Haltestellen und mutwillig beschädigte Einrichtungen: Für die Kölner Verkehrs-Betriebe AG wird Vandalismus immer mehr zur kostspieligen Belastung. Mit einer Ausstellung will sie jetzt zeigen, welche Folgen das hat.

Graffiti an Haltestellen sorgen immer wieder für hohe Reinigungskosten und aufwendige Reparaturen. © KVB

Jahr für Jahr entsteht der KVB durch mutwillige Beschädigungen ein Schaden von mehr als einer Million Euro. Besonders Graffitis sorgen inzwischen für immer größere Probleme.

Nach Angaben des Verkehrsunternehmens mussten allein im vergangenen Jahr 231 Stadtbahnen aus dem Betrieb genommen werden, weil sie besprüht worden waren. Erst nach einer aufwendigen Reinigung konnten die Fahrzeuge wieder eingesetzt werden.

Die Folgen spüren laut KVB nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die Fahrgäste. Denn jede Bahn, die wegen Graffiti oder anderer Beschädigungen in der Werkstatt steht, fehlt zunächst im Linienverkehr.

Hinzu kommen beschädigte Haltestellen oder zerstörte Ausstattung, die ebenfalls repariert oder ersetzt werden müssen.