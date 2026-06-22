Hitze legt KVB-System lahm: Von dieser Störung sind Fahrgäste jetzt betroffen

Köln - Die extreme Hitze macht den Kölner Verkehrsbetrieben ( KVB ) ordentlich zu schaffen: Nach einer massiven Störung im Rechenzentrum funktionieren wichtige Fahrgastinfos nicht richtig.

Nach einer Hitzepanne im Rechenzentrum der KVB sind die Fahrgastinfos an den Haltestellen und auf der Webseite gestört. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Die hohen Temperaturen haben schon am Freitagabend (19. Juni) gleich zwei Klimaanlagen im Rechenzentrum lahmgelegt. Dadurch wurde es so heiß, dass Server vorsorglich heruntergefahren werden mussten.

Zwar läuft der Bus- und Stadtbahnbetrieb dank eines zweiten Rechenzentrums stabil weiter, die Infos für Fahrgäste sind aber weiter gestört.

Heißt konkret: Weder an Haltestellen noch in der KVB-App oder auf der Website gibt es aktuell verlässliche Fahrpläne oder Störungsmeldungen.

Die Techniker arbeiten laut den Verkehrsbetrieben mit Hochdruck daran, alles wieder ans Laufen zu bekommen. Ein genaues Ende der Störung ist aber noch nicht in Sicht.