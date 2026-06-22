Hitze legt KVB-System lahm: Von dieser Störung sind Fahrgäste jetzt betroffen
Köln - Die extreme Hitze macht den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) ordentlich zu schaffen: Nach einer massiven Störung im Rechenzentrum funktionieren wichtige Fahrgastinfos nicht richtig.
Die hohen Temperaturen haben schon am Freitagabend (19. Juni) gleich zwei Klimaanlagen im Rechenzentrum lahmgelegt. Dadurch wurde es so heiß, dass Server vorsorglich heruntergefahren werden mussten.
Zwar läuft der Bus- und Stadtbahnbetrieb dank eines zweiten Rechenzentrums stabil weiter, die Infos für Fahrgäste sind aber weiter gestört.
Heißt konkret: Weder an Haltestellen noch in der KVB-App oder auf der Website gibt es aktuell verlässliche Fahrpläne oder Störungsmeldungen.
Die Techniker arbeiten laut den Verkehrsbetrieben mit Hochdruck daran, alles wieder ans Laufen zu bekommen. Ein genaues Ende der Störung ist aber noch nicht in Sicht.
Blöd für Pendler: Sogar das System für die Einsatzplanung des Fahrpersonals ist angeschlagen. Deshalb können am Dienstag laut KVB Unregelmäßigkeiten im Betrieb nicht komplett ausgeschlossen werden. Gleichzeitig laufen die Planungen, wie solche Zwischenfälle in Zukunft ausgeschlossen werden können.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa