Artenschutz-Erfolg im Kölner Zoo: Seltenes Przewalskipferd geboren

Muttertier und Fohlen sind wohlauf: Im Kölner Zoo kam ein Przewalski-Fohlen zur Welt.

Das weibliche Przewalskipferd kam vor drei Tagen zur Welt, wie der Zoo am heutigen Donnerstag bekannt gab. Mama Luca ist ebenfalls ein waschechtes Kölsche Mädche: Sie wurde 2007 im Zoo geboren und hat bereits mehrfach Fohlen großgezogen. Vater Vandan ist gerade einmal fünf Jahre alt und wurde zum zweiten Mal Vater.

Seit Jahren stehen die kräftigen Pferde auf der Liste der stark gefährdeten Tiere. Der Kölner Zoo setzt sich seit mehr als 30 Jahren für den Erhalt der Pferde ein und sei laut eigener Aussage dafür verantwortlich, dass die Bestände im riesigen Reservat Hortobagy in der ungarischen Puszta sowie komplett frei umherziehende Wildbestände in der Mongolei und in China aufgebaut werden konnten.

Dank eines Artenschutzprogrammes arbeiten Biologen des Kölner Zoos stetig am Erhalt der Tiere.

Bereits 1969 galt die Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet als ausgestorben. Seit 1992 gibt es wieder erste Bestände in eben erwähnten Wiederansiedlungsgebieten.

"In der Mongolei und in China ziehen mittlerweile wieder auf fünf Populationen aufgeteilte Wildpferde durch die Steppen und Halbwüsten. Alle gehen auf in Menschenobhut gezüchtete Tiere zurück", berichtet der Zoo in seiner Mitteilung Stolz.