Baby-Alarm im Kölner Zoo! Auf dieses süße Kletter-Trio darfst Du Dich freuen

Köln - Dreifacher Baby-Alarm im Kölner Zoo! Das Goldgelbe-Löwenäffchen-Paar "Apu" und "Nala" darf sich über die Geburt eines kleinen Kletter-Trios freuen.

Das Geschlecht der drei neugeborenen Goldgelben Löwenäffchen ist noch nicht bestimmt worden. Dementsprechend haben sie auch noch keine Namen. © Kölner Zoo/Rolf Schlosser

Die Jungtiere sind aktuell noch im hinteren, nicht einsehbaren Bereich ihres Geheges im "Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus", um ihnen die notwendige Ruhe bei ihren ersten Schritten zu ermöglichen. Schon bald werden sie nach Angaben des Zoos aber auch im für Gäste offenen Bereich zu sehen sein.

Das Geschlecht der Drillinge, die bereits am 26. Februar ihren Geburtstag gefeiert haben, ist derweil noch nicht bestimmt worden. Grund dafür ist die empfindliche Eltern-Kind-Bindung, die nicht gestört werden soll.

Mit dem Zuwachs ist die Gruppe der Goldgelben Löwenäffchen im Kölner Zoo inzwischen auf zehn Tiere angewachsen.

Insgesamt sind in der 2021 eröffneten Anlage bereits elf Äffchen geboren worden, die zum Teil an andere Zoos abgegeben wurden.