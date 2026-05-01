So entwickeln sich die Löwenbabys im Kölner Zoo

Köln - Seit gut fünf Monaten ziehen die Löwenbabys "Zohan", "Prija" und "Reeva" im Kölner Zoo alle Blicke auf sich. Doch entwickelt sich das Trio auch so wie erhofft?

Die putzigen Löwenbabys toben liebend gern durch ihr Gehege. © Kölner Zoo/Hans Feller

Am Donnerstag gab der Tierpark eine erste Wasserstandsmeldung zu den Drillingen heraus. Demnach entwickeln sich die Jungtiere weiterhin sehr gut.

So knabbert das Trio inzwischen sogar schon regelmäßig an Fleisch am Knochen. Zusätzlich trinken sie auch weiterhin Milch bei der zwölfjährigen Mutter "Gina".

Gemeinsam mit Papa "Navin" sind Mutter und Kinder fast immer auf der Außenanlage in ihrem Gehege zu sehen - bevorzugter Aufenthaltsort für die Familie ist dabei die Liegefläche im linken Teil nahe der großen Panorama-Fenster.

Daneben zeigen sich die Geschwister weiterhin sehr verspielt. Sie toben gern durch ihre Anlage oder klettern auf ihren Eltern herum, teilt der Zoo mit. Während Mama "Gina" ihren Kids das durchgehen lässt und ihrem Nachwuchs insgesamt eine "lange Leine" lässt, verschafft sich Papa "Navin" ab und an mit einem tiefen Knurren Respekt.