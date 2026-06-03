Doppelte Baby-Freude im Kölner Zoo: Seltene Wildpferde geboren

Köln - Im Kölner Zoo gibt es gleich doppelten Nachwuchs: Mit "Vincent" und "Viggo" sind Ende Mai zwei seltene Przewalskipferde zur Welt gekommen.

Die seltenen Przewalskipferd-Fohlen "Vincent" und "Viggo" kamen Ende Mai zur Welt. © Rolf Schlosser

Die kleinen Hengste wurden laut dem Zoo am 25. und 28. Mai geboren. Ihre Mütter heißen "Luca" und "Luna", die Kölner Herde wächst damit auf sechs Tiere an.

Für Begeisterung sorgen die Fohlen nicht nur bei Besuchern. Sie sind auch ein wichtiger Erfolg für den internationalen Artenschutz.

Die Przewalskipferde gehören zu den seltensten Wildpferden der Welt und gelten als stark gefährdet.

Seit Jahrzehnten engagiert sich der Kölner Zoo für den Erhalt der Art und koordinierte mehr als 30 Jahre lang das europäische Zuchtprogramm.