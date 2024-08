"Beeindruckendes Exemplar!" Kölner Zoo freut sich über ganz besonderen Neuankömmling

Der Kölner Zoo hat am Donnerstag einen neuen Bewohner begrüßt. © Marius Becker/dpa

Denn der im September 2021 in Cerza (Frankreich) geborene "Kopa" gehört zu den Sulawesi-Hirschebern und ist eine eindrucksvolle Erscheinung, wie der Zoo gegenüber TAG24 erklärt: "Mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 88 bis 107 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm ist 'Kopa' ein beeindruckendes Exemplar seiner Art".

Besonders bemerkenswert seien dabei seine einzigartigen Hauer. Denn die wachsen nicht, wie bei unseren heimischen Schwein- und Wildschweinarten, aus dem Maul heraus, sondern "durchbrechen den Rüssel und biegen sich dann bogenförmig nach oben", so der Zoo.

In manchen Fällen sei es sogar möglich, dass die bis zu 30 Zentimeter langen Hauer wieder in den Rüssel hineinwachsen, während die "unteren Hauer seitlich am Rüssel vorbei nach oben wachsen" und oftmals bei Kämpfen abbrechen, berichtet der Tierpark weiter.

Damit sich der zweieinhalbjährige "Kopa" in seiner neuen Kölner Heimat nicht alleine fühlt, soll er mit den Bantengs, einer südostasiatischen Rinderart, sowie dem Prinz-Albert-Hirsch, einer Hirschart von den Philippinen, vergesellschaftet werden.