Für den Artenschutz: Kölner Zoo schickt seltene Bewohner zurück in die Heimat
Köln - Der Kölner Zoo bringt erstmals zwölf vietnamesische Krokodilschwanzechsen zurück in ihr Herkunftsland. Die Tiere stammen aus eigener Zucht und sollen in Vietnam zum Schutz der stark gefährdeten Art beitragen.
Die Reptilien werden im Melinh-Zentrum für Biodiversität in Nordvietnam untergebracht, teilt der Zoo mit.
Dort helfen sie, die fast verschwundenen Wildbestände wiederaufzubauen und das bestehende Erhaltungszuchtprogramm zu unterstützen.
In den vergangenen Jahren sind im Zoo rund 50 Tiere der Art geschlüpft, viele wurden an andere Zoos weitergegeben.
Mit der Rückführung zeigt der Kölner Zoo, wie international koordinierter Artenschutz funktionieren kann.
Die Art gilt als stark gefährdet, in freier Wildbahn leben laut Schätzungen weniger als 150 Tiere. Programme wie dieses sollen die Population langfristig sichern und den Artenbestand stabilisieren.
Exoten hautnah erleben: Zoo veranstaltet "Lange Nacht im Aquarium"
Wer Krokodile und andere Exoten selbst entdecken möchte, hat diesen Samstag, von 18 bis 22 Uhr, im Kölner Aquarium die Gelegenheit dazu. Hier findet die "Lange Nacht im Aquarium" statt.
Groß und Klein können die Unterwasserwelt hautnah erleben, bei kommentierten Fütterungen zuschauen und mehr über Artenschutz und Nachzucht erfahren.
Stimmungsvolle Jazzmusik, Snacks und Drinks runden den Abend ab.
Titelfoto: © Kölner Zoo