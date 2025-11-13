Für den Artenschutz: Kölner Zoo schickt seltene Bewohner zurück in die Heimat

Köln - Der Kölner Zoo bringt erstmals zwölf vietnamesische Krokodilschwanzechsen zurück in ihr Herkunftsland. Die Tiere stammen aus eigener Zucht und sollen in Vietnam zum Schutz der stark gefährdeten Art beitragen.

Prof. Dr. Thomas Ziegler, Aquariumskurator Kölner Zoo, nimmt die Tiere am Flughafen Hanoi, Vietnam, entgegen. © © Kölner Zoo

Die Reptilien werden im Melinh-Zentrum für Biodiversität in Nordvietnam untergebracht, teilt der Zoo mit.

Dort helfen sie, die fast verschwundenen Wildbestände wiederaufzubauen und das bestehende Erhaltungszuchtprogramm zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren sind im Zoo rund 50 Tiere der Art geschlüpft, viele wurden an andere Zoos weitergegeben.

Mit der Rückführung zeigt der Kölner Zoo, wie international koordinierter Artenschutz funktionieren kann.

Die Art gilt als stark gefährdet, in freier Wildbahn leben laut Schätzungen weniger als 150 Tiere. Programme wie dieses sollen die Population langfristig sichern und den Artenbestand stabilisieren.