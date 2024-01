Für die Arterhaltung! Dieses imposante Tier verlässt den Kölner Zoo nach über zehn Jahren

Köln - Große Veränderung im Kölner Zoo : Eines der beliebtesten Tiere verlässt den Tiergarten in Richtung Süden.

Der Umzug von "Datis" verlief auch dank eines speziellen Kistentrainings reibungslos. © Facebook/Kölner Zoo (Screenshot)

Wie der Kölner Zoo am gestrigen Mittwoch via Facebook bekannt gab, lebt der Persische Leoparden-Mann "Datis" ab sofort in Stuttgart.

"Er wurde gestern von zwei Tierpflegern der Wilhelma abgeholt und ist gut angekommen", beginnt der Tierpark seine Abschiedsbotschaft und erklärt gleich, warum der Umzug der richtige Schritt war: "Der Umzug erfolgte auf Empfehlung des Erhaltungsprogramms (EEP) für Persische Leoparden. Und das gleich aus mehreren Gründen."

So hätte der Wilhelma-Zoo aus der baden-württembergischen Hauptstadt einerseits seit einiger Zeit einen älteren Kater für sein Raubtierhaus gesucht, während der Kölner Tierpark im Gegenzug Platz für die Haltung einer jüngeren Leoparden-Dame brauche.

"Sie ist bereits gefunden, heißt 'Mitra', ist 4,5 Jahre jung und wird bald aus dem schwedischen Zoo in Nordens Ark hier nach Köln kommen", berichtet der Zoo.

Hier soll sie dann mit dem zehnjährigen Leoparden-Mann "Grom" gepaart werden. Schließlich wäre möglicher Nachwuchs "im Sinne des Arterhalts sehr wichtig bei dieser leider so bedrohten Katzenart", so der Zoo weiter.