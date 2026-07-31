Kleine Fellnase sorgt für große Freude: Kölner Zoo hat seltenen Nachwuchs

Köln - Baby-Glück im Kölner Zoo: Der Tierpark darf sich über die Geburt eines Persischen Leoparden freuen.

Aktuell verbringen Mutter und Kind ihre Zeit in absoluter Ruhe in einer Wurfhöhle im Backstage-Bereich des Leoparden-Geheges im Kölner Zoo. © Kölner Zoo

Bereits am 13. Juli brachte Mutter "Mitra" das Jungtier zur Welt, wie der Zoo am Freitag mitteilt. Obwohl es ihr erster Wurf ist, erfülle die siebenjährige Leoparden-Dame ihre neue Rolle demnach bislang zur vollsten Zufriedenheit, sodass die Verantwortlichen eigenen Angaben zufolge optimistisch auf die weitere Aufzucht des Nachwuchses blicken.

Ob es sich bei dem Jungtier um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist noch unklar. Die Pflegerinnen und Pfleger haben aktuell keinen Kontakt zu den Raubkatzen, um den Aufbau der Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören.

Aus diesem Grund müssen sich auch Schaulustige noch etwas gedulden: Momentan befinden sich "Mitra" und das Baby noch "allein und in kompletter Ruhe" in einer Wurfhöhle im Backstage-Bereich ihres Geheges. Auch Vater "Grom" hat derzeit keinen Kontakt zu dem Duo - ganz so, wie in der Wildnis üblich.

Bei weiterhin guter Entwicklung soll das Jungtier in etwa drei Monaten der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest.