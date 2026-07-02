Einmalige Chance im Kölner Zoo: Besucher dürfen durchs neue Giraffen-Zuhause spazieren

Köln – Diese Gelegenheit gibt es nur ein einziges Mal! Bevor die ersten Giraffen in ihr neues Zuhause einziehen, öffnet der Kölner Zoo am kommenden Samstag (4. Juli) und Sonntag (5. Juli) die Türen zu seiner frisch fertiggestellten Giraffenanlage.

Am Wochenende öffnet der Kölner Zoo einmalig die neue Giraffenanlage für Gäste, bevor die Tiere einziehen. (Symbolbild) © Lando Hass/dpa

Besucher dürfen an beiden Tagen durch die Innen- und Außenbereiche laufen und genau dort stehen, wo schon bald die höchsten Landsäugetiere der Erde leben werden.

Die Giraffen selbst sind aber noch nicht da. Sie ziehen erst nach dem Tag der offenen Tür aus anderen Zoos nach Köln um.

"Wir wollen den Menschen die Chance geben, sich unser neues Highlight und all die dort entstandenen Möglichkeiten für eine moderne Giraffenhaltung anzuschauen", erklären Zoo-Vorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg.

Damit der Rundgang nicht nur ein Blick auf leere Gehege bleibt, stehen an beiden Tagen Zoobegleiter am Zoomobil bereit.

Sie erklären das neue Haltungskonzept, geben Einblicke in die Biologie der Giraffen und informieren über das Artenschutzprojekt des Kölner Zoos in Kenia.