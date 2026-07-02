Einmalige Chance im Kölner Zoo: Besucher dürfen durchs neue Giraffen-Zuhause spazieren
Köln – Diese Gelegenheit gibt es nur ein einziges Mal! Bevor die ersten Giraffen in ihr neues Zuhause einziehen, öffnet der Kölner Zoo am kommenden Samstag (4. Juli) und Sonntag (5. Juli) die Türen zu seiner frisch fertiggestellten Giraffenanlage.
Besucher dürfen an beiden Tagen durch die Innen- und Außenbereiche laufen und genau dort stehen, wo schon bald die höchsten Landsäugetiere der Erde leben werden.
Die Giraffen selbst sind aber noch nicht da. Sie ziehen erst nach dem Tag der offenen Tür aus anderen Zoos nach Köln um.
"Wir wollen den Menschen die Chance geben, sich unser neues Highlight und all die dort entstandenen Möglichkeiten für eine moderne Giraffenhaltung anzuschauen", erklären Zoo-Vorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg.
Damit der Rundgang nicht nur ein Blick auf leere Gehege bleibt, stehen an beiden Tagen Zoobegleiter am Zoomobil bereit.
Sie erklären das neue Haltungskonzept, geben Einblicke in die Biologie der Giraffen und informieren über das Artenschutzprojekt des Kölner Zoos in Kenia.
Zwei Jahre Umbau für die neuen Bewohner
Die bisherige Giraffenanlage aus den 1960er-Jahren wurde in den vergangenen rund zwei Jahren aufwendig kernsaniert und deutlich erweitert. Die Tiere sollen künftig mehr Platz bekommen, moderne Beschäftigungsmöglichkeiten und ein Zuhause nach aktuellem wissenschaftlichen Standard.
Auch beim Thema Nachhaltigkeit hat der Zoo investiert. Die neue Anlage verfügt unter anderem über ein Gründach, eine Photovoltaikanlage und einen Anschluss an das Fernwärmenetz.
Der Tag der offenen Tür ist im regulären Zoo-Eintritt enthalten. Tickets für den Kölner Zoo gibt es online bereits ab 22,50 Euro.
Titelfoto: Lando Hass/dpa