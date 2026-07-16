Zwei kleine Flauschbälle sorgen für Freude im Kölner Zoo

Köln - Große Freude im Kölner Zoo : Zwei kleine Kuba-Flamingos sind geschlüpft. Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass die seltenen Küken direkt bei ihren Eltern im Zoo zur Welt gekommen sind.

Klein und flauschig: eines der geschlüpften Kuba-Flamingos. © Rolf Schlosser

Bisher wurden die Küken in den ersten Lebenswochen vorsorglich hinter den Kulissen von Tierpflegern aufgezogen.

In diesem Jahr ließ der Zoo die Jungtiere erstmals bei ihren Eltern schlüpfen und das mit Erfolg. Dank der derzeit hohen Temperaturen entwickeln sich die beiden Flamingos prächtig.

Ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt, ist noch nicht bekannt. Das lässt sich bei Flamingos erst erkennen, wenn sie ausgewachsen sind.

Insgesamt leben rund 160 Flamingos im Kölner Zoo. Besucher können die rosafarbenen Vögel besonders gut von der Terrasse des Zoorestaurants beobachten.