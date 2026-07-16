Zwei kleine Flauschbälle sorgen für Freude im Kölner Zoo
Köln - Große Freude im Kölner Zoo: Zwei kleine Kuba-Flamingos sind geschlüpft. Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass die seltenen Küken direkt bei ihren Eltern im Zoo zur Welt gekommen sind.
Bisher wurden die Küken in den ersten Lebenswochen vorsorglich hinter den Kulissen von Tierpflegern aufgezogen.
In diesem Jahr ließ der Zoo die Jungtiere erstmals bei ihren Eltern schlüpfen und das mit Erfolg. Dank der derzeit hohen Temperaturen entwickeln sich die beiden Flamingos prächtig.
Ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt, ist noch nicht bekannt. Das lässt sich bei Flamingos erst erkennen, wenn sie ausgewachsen sind.
Insgesamt leben rund 160 Flamingos im Kölner Zoo. Besucher können die rosafarbenen Vögel besonders gut von der Terrasse des Zoorestaurants beobachten.
Die Flamingos sorgen aktuell für rosarote Momente im Zoo und auch für Besucher gibt es bald die Chance auf einen besonderen Abend: beim Single-Abend am 24. Juli.
Zwischen 18.30 und 22 Uhr können Besucher ab 18 Jahren den Zoo in besonderer Abendstimmung erkunden, bei Speed-Datings neue Leute kennenlernen und verschiedene Aktionen erleben. Der Vorverkauf für das Event läuft bereits.
Titelfoto: Rolf Schlosser