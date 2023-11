Zoo freut sich über drollige Neuankömmlinge: Wer errät, welches Tier das ist?

Dieses putzige Kerlchen zog jüngst ins "Kleine Südamerikahaus" des Kölner Zoos. © Kölner Zoo/Thomas Breuer

Auf den ersten Blick könnte man sie glatt mit Eichhörnchen verwechseln, doch der Schein trügt! Felsenmeerschweinchen, auch Moko oder Bergmeerschweinchen genannt, wie ein Zoo-Sprecher erklärte, sind nämlich im nordöstlichen Brasilien beheimatet.

Jetzt gibt es die Nagetiere auch in Köln - genauer gesagt im "Kleinen Südamerikahaus" des Zoos, wo die beiden Männchen kürzlich ihr neues Quartier bezogen. Dort befindet sich das drollige Duo nun in bester Gesellschaft von Blaulatz-Aras, Agutis und Roten Brüllaffen.

In ihrer Heimat leben die Vierbeiner in trockenen, felsigen und mit niedrigen Büschen bewachsenen Landschaften. Unterschlupf finden sie dabei in Felsspalten, unter Felsblöcken oder auch in eigens gegrabenen Erdlöchern.

Von anderen Meerschweinchen unterscheiden sich die geschickten Tiere durch ihre Kletterkünste, die sie nicht nur an Felsen, sondern auch auf Bäumen unter Beweis stellen. Ihre Beine sind zudem länger als die ihrer Verwandten.