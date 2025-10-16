Kölner Zoo in tiefer Trauer: Langjähriger Direktor Prof. Dr. Nogge (†83) gestorben

Köln - Der ehemalige Direktor des Kölner Zoos , Prof. Dr. Gunther Nogge, ist vor rund zwei Wochen, am 4. Oktober, im Alter von 83 Jahren verstorben.

Prof. Dr. Gunther Nogge ist am 4. Oktober im Alter von 83 Jahren verstorben. © Dr. C. R. Schmidt

Der gebürtige Kölner war habilitierter Biologe, der sein Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn absolviert hat.

Parallel dazu arbeitete er als Hilfstierpfleger im Kölner Zoo. "Er war damit nicht nur Wissenschaftler, sondern auch fundierter Praktiker, der wusste, wie Tiergartenbiologie funktioniert", schreibt der Zoo in seinem Nachruf.

Nach seinem Studium war Nogge zunächst zwischen 1969 und 1973 als Dozent an der Universität Kabul (Afghanistan) sowie wissenschaftlicher Leiter des dortigen Zoos tätig. Von 1973 bis 1981 war er als Parasitologe bei der Bonner Uni beschäftigt.

Seinen großen Traum erfüllte er sich dann ab dem 15. Juli 1981, an dem er als Direktor des Kölner Zoos eingesetzt wurde.