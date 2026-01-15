Kölner Zoo: Kleiner Neuzugang mit großer Bedeutung

Kurz nach Weihnachten sorgt ein ganz besonderer Nachwuchs im Kölner Zoo für Freude.

Von Alina Eultgem

"Noely" (r.) sorgt im Kölner Zoo für große Freude: Der Nachwuchs der seltenen Madagaskar-Springratten ist ein wichtiger Erfolg für den Artenschutz.  © Rolf Schlosser

Erstmals ist ein Jungtier bei den extrem bedrohten Madagaskar-Springratten geboren worden - für die Art ein echter Hoffnungsschimmer.

Das Kleine soll Ende November gut versteckt unter der Erde im Madagaskarhaus zur Welt gekommen sein. Fünf Wochen später zeigte sich das Jungtier erstmals, ausgerechnet zum Fest.

Passend dazu bekam es den Namen "Noely", das bedeutet auf Madagassisch "Weihnachten". Ob Männchen oder Weibchen, ist bislang noch unklar.

Madagaskar-Springratten gehören zu den seltensten Nagern der Welt und leben ausschließlich auf der Insel vor Ostafrika.

Die kleine Familie auf einen Blick: Vater "Ako", Kind "Noely" und Mutter "MJ".  © Rolf Schlosser

Die Tiere sind nachts aktiv, leben fest mit einem Partner zusammen und bekommen nur selten Nachwuchs. Genau deshalb sind sie besonders gefährdet. Zoos sollen dabei helfen, die Art zu schützen und mehr über ihr Leben zu erfahren.

In Madagaskar selbst setzt sich der Kölner Zoo seit Jahren für den Artenschutz ein und unterstützt Projekte vor Ort.

