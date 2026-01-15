Kölner Zoo: Kleiner Neuzugang mit großer Bedeutung

Köln - Kurz nach Weihnachten sorgt ein ganz besonderer Nachwuchs im Kölner Zoo für Freude.

"Noely" (r.) sorgt im Kölner Zoo für große Freude: Der Nachwuchs der seltenen Madagaskar-Springratten ist ein wichtiger Erfolg für den Artenschutz. © Rolf Schlosser

Erstmals ist ein Jungtier bei den extrem bedrohten Madagaskar-Springratten geboren worden - für die Art ein echter Hoffnungsschimmer.

Das Kleine soll Ende November gut versteckt unter der Erde im Madagaskarhaus zur Welt gekommen sein. Fünf Wochen später zeigte sich das Jungtier erstmals, ausgerechnet zum Fest.

Passend dazu bekam es den Namen "Noely", das bedeutet auf Madagassisch "Weihnachten". Ob Männchen oder Weibchen, ist bislang noch unklar.

Madagaskar-Springratten gehören zu den seltensten Nagern der Welt und leben ausschließlich auf der Insel vor Ostafrika.