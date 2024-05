Kölner Zoo: Süßer Nachwuchs bei diesen Tropen-Nagern

Schon behaart und bereit, das Gehege zu erkunden: eines der gerade einmal drei Wochen alten Azara-Aguti-Jungtiere. © Kölner Zoo/Dr. A. Sliwa

Wie der Kölner Zoo mitgeteilt hat, kamen die beiden Aguti-Babys bereits am 1. Mai zur Welt.

Das Elternpaar lebt seit Februar 2023 in Köln. Es kam im Alter von jeweils knapp einem Jahr aus den Zoos Karlsruhe und Landau ins Rheinland, sie sind nun zwei Jahre alt.

Die beiden Jungtiere, ein Männchen und ein Weibchen, haben sich in den ersten drei Wochen prächtig entwickelt. Sie erkunden bereits mit ihren Eltern das Gehege im Tropenhaus. Das hat auch einen besonderen Grund.

Azara-Agutis sind bereits bei der Geburt behaart und sogenannte Nestflüchter - das bedeutet, dass sie schon innerhalb einer Stunde nach der Geburt laufen können. Dieses schnelle Entwickeln macht sie besonders faszinierend zu beobachten.

Die kleinen Tropen-Nager haben ihre Heimat in der freien Natur normalerweise in Brasilien. Aber auch in Paraguay und im nördlichen Argentinien kommen die 40 bis 64 Zentimeter langen Tiere vor.