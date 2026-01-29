Exklusive Einblicke: Löwen-Babys im Kölner Zoo auf Entdeckungstour

Drei kleine Löwen sorgen im Kölner Zoo für große Begeisterung. Per Live-Cam gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Von Alina Eultgem

Noch meist im Backstage-Bereich: Der Löwen-Nachwuchs traut sich nur langsam an seine neue Umgebung heran.  © Dr. A. Sliwa

Wie die Inhaber des Tierparks berichten, geht es den Ende November geborenen asiatischen Löwen-Jungtieren richtig gut.

Mama Gina (11) kümmert sich vorbildlich um ihr Trio, die Kleinen sind wohlgenährt, munter und wachsen sichtbar.

Noch halten sie sich meist in ihrer geschützten Wurfbox in der Löwenanlage auf, doch langsam werden sie mutiger.

Seit Kurzem erkunden die Löwenkinder immer häufiger neue Ecken der Innenanlage.

Dabei lassen die Tierpfleger die Jungtiere möglichst in Ruhe, damit ihre natürliche Entwicklung nicht gestört wird.

Die drei Asiatischen Löwen-Jungtiere wachsen im Kölner Zoo gesund und munter heran.  © Dr. A. Sliwa

Live dabei: Mini-Löwen per Kamera zu sehen

Bei den Geschwistern handelt es sich um ein Männchen und zwei Weibchen, jeweils rund sieben bis acht Kilogramm schwer. Ihre Namen bekommen die drei erst später. Sie sollen aus dem indischen Sprachraum stammen, der Heimat der asiatischen Löwen.

Wenn die Katzen-Kinder weiterhin gesund und munter sind, dürfen Besucher sich bald freuen: Im März könnte der Zuwachs erstmals draußen auf der Außenanlage zu sehen sein. Ein genaues Datum dafür steht noch nicht fest.

Wer jetzt schon einen Blick auf die Mini-Löwen werfen will, kann das per Live-Cam tun. Der Monitor steht für Zoo-Gäste in der "Tigerhöhle" zwischen Löwen- und Tigeranlage.

