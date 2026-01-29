Exklusive Einblicke: Löwen-Babys im Kölner Zoo auf Entdeckungstour

Köln - Drei kleine Löwen sorgen im Kölner Zoo für große Begeisterung. Per Live-Cam gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Noch meist im Backstage-Bereich: Der Löwen-Nachwuchs traut sich nur langsam an seine neue Umgebung heran. © Dr. A. Sliwa

Wie die Inhaber des Tierparks berichten, geht es den Ende November geborenen asiatischen Löwen-Jungtieren richtig gut.

Mama Gina (11) kümmert sich vorbildlich um ihr Trio, die Kleinen sind wohlgenährt, munter und wachsen sichtbar.

Noch halten sie sich meist in ihrer geschützten Wurfbox in der Löwenanlage auf, doch langsam werden sie mutiger.

Seit Kurzem erkunden die Löwenkinder immer häufiger neue Ecken der Innenanlage.

Dabei lassen die Tierpfleger die Jungtiere möglichst in Ruhe, damit ihre natürliche Entwicklung nicht gestört wird.