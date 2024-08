Nach Tränen-Abschied von "Taco": Kölner Zoo freut sich über Nashorn-Neuzugang "Malte"

Spitzmaulnashorn "Taco" lebte jahrelang in Köln, ehe er in die Mainmetropole Frankfurt gezogen ist. © Arne Dedert/dpa

Schon am Dienstag ist "Malte" in sein neues Zuhause eingezogen. Der Nashornbulle ist fünf Jahre alt und wurde in Magdeburg geboren, hat das letzte Jahr über aber in einem Zoo in Rotterdam gelebt. In Köln soll er nun sein neues Zuhause finden.

Und damit der Start auch gelingt, wurde "Malte" beim Umzug von zwei seiner vertrauten Pfleger aus den Niederlanden begleitet. Die haben ihn nicht nur seelisch unterstützt, sondern auch gleich beim Ausladen tatkräftig mit angepackt.

Trotz des gelungenen Starts könne es aber noch eine ganze Weile dauern, ehe sich "Malte" in Köln eingelebt hat. "Wie schnell er sich gewöhnt, kann man nicht sagen", teilt der Zoo bei Facebook mit. Druck ausüben wolle der Tierpark dabei aber nicht - im Gegenteil: "Wir lassen ihm Zeit", versprechen die Pfleger.

Für Zoo-Fans bedeutet das: Der Spitzmaulnashornbulle wird wohl erst in einigen Wochen auf dem Außengelände zu sehen sein.