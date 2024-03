Neues aus dem Kölner Zoo: So geht es dem süßen Löwen-Nachwuchs heute!

Die drei Löwen-Jungtiere entwickeln sich nach Angaben des Kölner Zoos wie gewünscht. © Kölner Zoo/Dr. A. Sliwa

Wie der Kölner Zoo am Donnerstag mitteilt, gehe es den drei Jungtieren ausgesprochen gut. Mutter "Gina" kümmere sich vorbildlich um die Kleinen und fülle ihre Mutterrolle optimal aus.

"Die Jungtiere sind proper und wohlgenährt", teilt der Zoo weiter mit. "Sie halten sich weiterhin in der von außen nicht einsehbaren Wurfbox im Backstage-Bereich der Kölner Löwenanlage auf."

Um die Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören, haben auch die Tierpflegerinnen und Tierpfleger derzeit noch keinen Kontakt zu den Löwen-Babys. Daher sind auch die Geschlechter nach wie vor unklar.

"Die Jungtiere entwickeln sich allem Anschein so, wie es sein soll und völlig normal. Sie werden in den kommenden Wochen anfangen zu laufen und die Wurfbox für erste kurze Ausflüge in die hinteren Bereiche der Anlage verlassen", gibt Zoo-Kurator Dr. Alexander Sliwa einen Ausblick auf die nahe Zukunft.