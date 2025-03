Online-Community hat entschieden: So heißt die neue Dickhaut im Kölner Zoo

Am 7. März hat der kleine Taro das Licht der Welt erblickt. © Kölner Zoo/Marcel Vogelfänger

Der kleine Bulle heißt Taro. Das teilte der Zoo am Freitag gegenüber TAG24 mit.

Demnach stammt der Name aus dem asiatischen Sprachraum und bedeutet so viel wie "erstgeborener Sohn". Das Jungtier, das am 7. März zur Welt kam, ist nämlich der erste Nachkomme von Zuchtbulle Tarak. Für Mama Marlar ist es hingegen bereits das zweite Baby.

Zuvor hatte der Zoo auf seinen Social-Media-Kanälen drei Namen zur Abstimmung gestellt, die die Tierpflegerinnen und -pfleger vorher ausgesucht hatten. Insgesamt 16.000 Menschen beteiligten sich - die Mehrheit entschied sich für Taro.

Darüber hinaus berichtet der Zoo, dass es dem jungen Dickhäuter gut gehe und er sich prächtig entwickeln würde.