Schlechte Nachrichten: Kölner Zoo muss beliebte Attraktion für ein Jahr schließen

Köln - Wer am Montag in das bei Besucherinnen und Besuchern beliebte Tropenhaus im Kölner Zoo gehen wollte, wurde bitter enttäuscht: Die Einrichtung ist bis voraussichtlich Mitte 2026 geschlossen.

Alles in Kürze

Bei dem verheerenden Brand im Tropenhaus im Kölner Zoo im März 2022 starben mehr als 130 Tiere. © Thomas Banneyer/dpa

Grund dafür sind Sanierungsarbeiten, die durch den Brand im Tropenhaus vor rund drei Jahren notwendig geworden sind. Im selben Zuge will der Tierpark das im Jahr 2000 eröffnete Gebäude auch gleich umfassend modernisieren.

"Dazu zählt die umweltgerechte energetische Sanierung nach neuesten technischen Standards", berichtet der Zoo auf seiner Webseite.

Zudem sollen auch die Innengehege vergrößert werden. In diesen sollen künftig auch einige neue Tierarten leben. "Manche davon, so viel sei gesagt, hat der Kölner Zoo noch nie zuvor gezeigt", so der Tierpark.

Für die Dauer der Arbeiten ziehen die aktuellen Bewohner des Tropenhauses derweil in die für Besucherinnen und Besucher nicht zugänglichen Bereiche des Parks. Aber: Zumindest das Außengehege, in dem die Otter leben, soll schon bis zum Beginn der Sommerferien zumindest in Teilen fertiggestellt werden.