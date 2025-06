So "groß" wie ein Stofftier: Kölner Zoo freut sich über junge Mini-Hirsche

Alles in Kürze

Ihre Nahrung besteht aus Blättern, Rinde, Früchten, Blüten und jungen Baumtrieben. In der Regel leben sie als Einzelgänger und kommen nur zur Paarung zusammen, erklärte der Zoo.

Die Art zählt zu den Hirschen und sieht auch so aus - nur dass sie eben deutlich kleiner ist.

Die jungen Pudus wurden auf die Namen Yuri und Adora getauft und erkunden bereits die Außenanlage im Zoo. Sie lägen aber oft noch versteckt im Gras, was völlig normal sei, erklärte der Tierpark. Ausgewachsen sind Südpudus etwa halb so groß wie ein einheimisches Reh.

Die männlichen Hirsche haben ein Geweih, das nur aus einer Stange besteht und jährlich abgeworfen wird. In Deutschland leben derzeit 36 Pudus in sieben verschiedenen Zoos. In Köln gehören aktuell sieben Tiere zum Bestand, erklärte der Kölner Zoo.

Die Wildbestände dieser hübschen Tiere gehen zurück, unter anderem weil Lebensräume zerstört und die Südpudus durch verwilderte Haushunde gerissen werden.