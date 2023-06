Süßes Neugeborenes im Kölner Zoo: Elefanten-Mama "Bindi" bringt Kalb zur Welt

"'Bindi' ist Erstgebärende und hat es allem Anschein nach toll gemacht. Dabei hilft ihr sicher auch, dass sie in unserer großen Kölner Herde bereits viele Geburten beobachten konnte", so Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel.

Vater des noch namenlosen Jungtiers ist der 24-jährige "Sang Raja". Dieser lebt aber auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Asiatische Elefanten seit vergangenem Jahr im Zoo von Pont-Scorff an der französischen Atlantikküste, wie der Kölner Zoo erklärte.

Es ist das 13. Mal, dass im Zoo in Köln ein Elefant geboren wurde. Für die zehnjährige "Bindi" war es jedoch das erste Mal, dass sie ein Kalb zur Welt gebracht hat.

Mit dem Neugeboren hat sich die Herde der rheinischen Dickhäuterherde auf zehn Tiere vergrößert. Seit 2004 leben sie nun im Kölner Zoo in einem rund zwei Hektar großen Elefantenpark. Dieser ist einer der größten in Europa. "Die Geburt fand wieder in der Gruppe statt. Mutter und Jungtier sehen fit aus. Die Herde ist ruhig und entspannt", freut sich Pagel über den reibungslosen Ablauf. Letztmals kam 2020 mit der quirligen "Leev Ma Rie" ein Elefantenjungtier zur Welt.

Die Elefanten werden im Kölner Zoo nach dem "Protected Contact"-Prinzip gehalten. Dies bedeutet, dass zwischen den Tieren und Menschen kein direkter Kontakt besteht.