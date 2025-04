Klein, goldgelb und beinahe ausgerottet: Zoo freut sich über freche Mini-Primaten

Der Kölner Zoo hat zwei neue Bewohner: Kürzlich erblickten zwei Goldgelbe Löwenäffchen das Licht der Welt. © Kölner Zoo/Marcel Vogelfänger

Wie der Kölner Tierpark am Mittwoch verkündete, hatten die beiden Jungtiere bereits am 28. Februar das Licht der Welt erblickt, haben sich bislang prächtig entwickelt und sind mittlerweile gut in die Gruppe von nun sechs Tieren integriert.

Auf Fotos, die die Neuzugänge zeigen, streckte eines der Äffchen sogar frech seine Zunge in Richtung der Kamera!

Ob es sich beim Nachwuchs um Männchen oder Weibchen handelt, konnte nach Angaben der Pfleger noch nicht ermittelt werden. Die beiden Klein-Primaten haben daher - im Gegensatz zu ihren Eltern Apu und Nala - auch noch keine Namen bekommen.

In freier Natur kommen die kleinen Kletterkünstler inzwischen nur noch im Südostens Brasilien vor, in einem kleinen Gebiet im Bundesstaat Rio de Janeiro, wie der Zoo informierte.

Anfang der 70er Jahre standen Löwenäffchen mit nur noch 200 bis 600 Tieren sogar kurz vor der Ausrottung, was durch ein Artenschutzprogramm, an dem auch viele Zoos beteiligt waren, aber glücklicherweise verhindert werden konnte.