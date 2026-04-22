"An alle meine Kölner!": Rap-Star lädt zu Gratis-Konzert nach Ehrenfeld ein

Köln - Via Instagram hat sich Rap-Star Marteria (bürgerlich: Marten Laciny, 43) mit einer überraschenden Ankündigung bei seinen Fans gemeldet: Der Musiker lädt am Mittwoch zu einem Konzert in eine Bar in Köln -Ehfrenfeld ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

Will mit dem Gratis-Konzert in Köln sein neues Album promoten: der Rostocker Rapper Marteria (bürgerlich: Marten Laciny, 43). (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

"An alle meine Kölner: Aufgepasst - morgen geht's richtig ab in der Stadt", sagt der 43-Jährige in dem kurzen Clip, den er am Dienstagabend in den sozialen Medien teilte.

Demnach spiele er ein spontanes Gratis-Konzert in der Ehrenfelder Szene-Bar "Buhmann & Sohn". Gespielt werden insbesondere Songs von seinem neuen Album "Zum Glück in die Zukunft III".

Zudem will der Musiker Platten und Merchandise-Artikel verkaufen und seinen Anhängern die Chance geben, Autogramme zu ergattern.

Wer dabei sein will, muss wohl früh anreisen: Ab 18.30 Uhr beginnt der Einlass in die Location, schon anderthalb Stunden später will der gebürtige Rostocker den Fans dann mit seinen Tracks ordentlich einheizen.

Es gilt die "First come, first serve"-Regel - heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.