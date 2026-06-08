Südstadtfest 2026: Alle Infos zu Programm, Sperrungen und Anreise
Köln - Das Südstadtfest 2026 steht vor der Tür. Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein buntes Programm für die ganze Familie freuen.
Das beliebte Straßenfest findet in diesem Jahr am 13. und 14. Juni statt. Das Festgelände zwischen Chlodwigplatz und Bonner Wall ist an beiden Tagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet.
Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos. Statt großer Kirmes-Attraktionen präsentieren sich hier rund 100 lokale Händler, Künstler, Designer und Manufakturen mit ihren Produkten.
Dazu kommen zahlreiche Streetfood-Stände, regionale Spezialitäten sowie Angebote von Brauereien und Winzern.
Auch auf der Bühne wird an beiden Tagen einiges geboten. Geplant sind Live-Musik, Tanzauftritte, DJ-Sets und die beliebte Modenschau mit lokalen Labels.
Für Familien gibt es außerdem verschiedene Mitmachaktionen und Unterhaltung für Kinder.
Anreise am besten mit Bus und Bahn
Wer das Fest besuchen möchte, sollte möglichst auf das Auto verzichten. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit der KVB bis zur Haltestelle Chlodwigplatz. Dort halten die Stadtbahnlinien 15, 16 und 17 sowie die Buslinien 106, 132, 133 und 142.
Die Bonner Straße wird während des Festes für den Verkehr gesperrt.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa