Südstadtfest 2026: Alle Infos zu Programm, Sperrungen und Anreise

Köln - Das Südstadtfest 2026 steht vor der Tür. Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein buntes Programm für die ganze Familie freuen.

Das Südstadtfest zählt auch 2026 wieder zu den größten und beliebtesten Straßenfesten Kölns. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Das beliebte Straßenfest findet in diesem Jahr am 13. und 14. Juni statt. Das Festgelände zwischen Chlodwigplatz und Bonner Wall ist an beiden Tagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos. Statt großer Kirmes-Attraktionen präsentieren sich hier rund 100 lokale Händler, Künstler, Designer und Manufakturen mit ihren Produkten.

Dazu kommen zahlreiche Streetfood-Stände, regionale Spezialitäten sowie Angebote von Brauereien und Winzern.

Auch auf der Bühne wird an beiden Tagen einiges geboten. Geplant sind Live-Musik, Tanzauftritte, DJ-Sets und die beliebte Modenschau mit lokalen Labels.

Für Familien gibt es außerdem verschiedene Mitmachaktionen und Unterhaltung für Kinder.