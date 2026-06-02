02.06.2026 16:05 Mit WM-Song: Ex-Köln-Talent und Reality-Star mischt den Ballermann auf

Michael Schüler spielte im Nachwuchs des 1. FC Köln und für die U18-Nationalelf. Nach seinem Karriereende landete er im Reality-TV und nun am Ballermann.

Von Thomas Bremser Köln - Michael Schüler (28) ist schon vieles gewesen: Nachwuchstalent beim 1. FC Köln, Verteidiger, Reality-TV-Gesicht. Heute singt er als Micha Schue Partyschlager und tritt im legendären Bierkönig auf Mallorca auf. Sein Song "Wir schwenken das Trikot" ist ein typischer Mitgröl-Hit zur WM, aber auch eine Klammer seines bisherigen Lebens.

In seiner Jugend lief Michael Schüler (28) lange Jahre für den 1. FC Köln auf. © IMAGO/Funke Foto Services Schüler wächst in der Eifel auf, fernab der großen Stadien. Doch der Traum ist früh klar. "Ja, 100 Prozent, seitdem ich denken kann", sagt er über seinen Wunsch, Profi zu werden. Cristiano Ronaldo ist sein Idol, als Abwehrspieler orientiert er sich an Sergio Ramos. Robust statt filigran, kompromisslos statt verspielt. Seine Jugend führt ihn zu Bayer Leverkusen und zum 1. FC Köln. Mit 17 steht er im erweiterten Kader der U18-Nationalmannschaft. Ein Jahr spielt er in der zweiten Mannschaft des FC. Später geht es über Koblenz in die dritte Liga nach Jena. Mit Steinbach Haiger wird er Hessen-Pokalsieger, steht im DFB-Pokal auf dem Platz. Doch die Karriere verläuft nicht geradlinig, der Abwehrspieler ist ziemlich verletzungsanfällig. Dazu kommen Dummheiten, wie ein gebrochener Fuß in der Jugend, weil er vor Frust gegen den Torpfosten tritt. "Ich bin nie die hellste Birne gewesen", sagt er heute und grinst. Köln Kultur & Leute Gaby Köster richtet emotionalen Appell an Schlaganfallpatienten: "Aufgeben ist Quatsch!" Der Traum vom großen Fußball bleibt unerfüllt, nicht nur wegen einer schweren Knieverletzung. Die Leistungen reichen einfach nicht für ganz nach oben. "Wenn man sieht, wie viele es am Ende schaffen, vom Fußball zu leben, ist das schon brutal. Das sind die Allerwenigsten." Schüler, der in der Nähe von Köln lebt, kennt den Druck aus der Jugendakademie des FC. "Es kommt immer wieder vor, dass man durch Jüngere und Bessere ausgetauscht wird." Ein Satz, der auch auf die Branche passt, in der er sich inzwischen bewegt.

So landete Michael Schüler als Ballermann-Sänger auf der Bühne

Heute steht der 28-Jährige als Micha Schue am Ballermann auf der Bühne. Immer mit dabei: sein Fußballtrikot mit der Nummer 25. © MG Kini/dpa Nach dem Fußball beginnt für den "Überlebenskünstler" mit Fachabi ein neues Kapitel. Eines, das in der Eifel zunächst belächelt wird: Reality-TV. "Der macht sich doch zum Affen", hieß es hinter vorgehaltener Hand im Heimatort. In Formaten wie "Couple Challenge", "Are You The One", "Germany Shore" oder "The 50" wird Schüler erstmals sichtbar. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern verzichtet er auf inszenierten Streit oder Liebes-Skandale. Parallel macht er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Doch eine andere Leidenschaft hat sich da längst angebahnt. Seit seiner ersten Mallorca-Reise mit der U21 des 1. FC Köln, die er spontan um einen Tag verlängerte, lässt ihn der Ballermann nicht mehr los. Aus dem disziplinierten Nachwuchsspieler wird jemand, der auf Tischen steht. Ein "Spaßvogel", der auffällt. Freunde bringen ihn deshalb auf die Idee, sich auf die Bühne zu stellen. "Ich habe gesagt, ich kann doch gar nicht singen." Die Antwort: "Egal." Ein guter Freund von Schüler nimmt Kontakt zu Produzent Michael Rötgens von Xtreme Sound auf. Eine ZDF-Doku zeigt 2024 die ersten Schritte als Micha Schue. "Ein spannender Kandidat", sagt Rötgens damals. Auch, weil er die vielen Hobby-Kicker, die am Ballermann feiern, mit seiner Vergangenheit anspricht. Köln Kultur & Leute Gratis Sportkurse? Diese Angebote unter freiem Himmel gibt es ab sofort in Köln Schüler wird ins Studio gestellt – ohne große Vorbereitung. "Ich dachte, ich schieße durch die Decke", sagt er heute. Doch sein erster Song "Die ganze Herde auf Safari" wird kein Hit. Der Durchbruch kommt einen Sommer später mit "Sternhagelvoll". Plötzlich wird der Ex-Fußballer einer der Newcomer der Saison. Auf Reality-TV will er vorerst verzichten. Doch auch am Ballermann herrscht – wie im Fußball – ein großer Konkurrenzkampf und Verdrängungswettbewerb. Viele wollen spielen. Nur wenige bekommen die Bühne. Im Fußball gibt es allerdings mehr Mannschaften, auf die sich die Spieler verteilen können. "Am Ballermann hast du im Grunde nur den Bierkönig oder den Megapark."

Michael Schüler will jungen Menschen Mut machen