Aus Sorge um die Gesundheit der Gäste: Premiere von Tagtraum-Festival in Köln abgesagt

Köln - Am Wochenende werden in Köln über 35 Grad Celsius erwartet. Das hat auch Auswirkungen auf das Tagtraum-Festival, das ursprünglich am Samstag (11. Juli) Premiere feiern sollte.

Der Höhepunkt des Tagtraum-Festivals sollte der Auftritt der Kölner Band "Cat Ballou" werden. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Aufgrund der Hitzewelle habe man sich dazu entschlossen, das Kinder-Festival an der Open-Air-Location an der Südbrücke zu verschieben, teilen die Veranstalter bei Instagram mit.

"Die Gesundheit unserer kleinen und großen Gäste, aller Mitwirkenden und unseres gesamten Teams steht für uns an erster Stelle. Deshalb können wir das Festival unter diesen Bedingungen nicht so durchführen, wie wir es uns für euch wünschen", heißt es in dem Post.

Das Event sei allerdings keinesfalls abgesagt, sondern werde lediglich verschoben, betonen die Veranstalter. Ein Ersatztermin stehe zwar noch nicht fest. Man arbeite aber mit Hochdruck an der Terminfindung und hoffe, bald Neuigkeiten dazu mitteilen zu können.

Diejenigen, die bereits Tickets gekauft haben, wurden per E-Mail über die Änderung informiert. Der Eintrittspreis wird automatisch über den ursprünglichen Zahlungsweg erstattet.