Sternenhimmel über Köln: Seilbahn lädt zur besonderen Nachtfahrt ein

Köln - Mit der Seilbahn über den Rhein schweben und dabei den Blick auf das nächtliche Köln genießen: Am kommenden Samstag (11. Juli) wird genau das möglich. Die Kölner Seilbahn lädt zur beliebten Sternschnuppenfahrt ein und fährt dafür bis Mitternacht.

Die Kölner Seilbahn bietet bei der Sternschnuppenfahrt einen besonderen Blick auf die Domstadt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei sommerlichen Temperaturen und hoffentlich klarem Himmel können Fahrgäste die Stadt einmal aus einer ganz besonderen Perspektive erleben. Die letzte Fahrt startet um 23.45 Uhr, die Gondeln sind bis 24 Uhr unterwegs.

Hoch über dem Rhein bietet sich Euch ein beeindruckender Blick auf die beleuchtete Metropole - inklusive Dom, Rhein und Stadtpanorama.

Ob tatsächlich Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein werden, kann die Seilbahn natürlich nicht garantieren. Aber auch ohne fallende Sterne dürfte der Ausblick aus den Gondeln für besondere Momente sorgen.

Für die Nachtfahrt gelten die normalen Ticketpreise. Die historischen Gondeln benötigen für eine Strecke über den Rhein etwa sechs Minuten.