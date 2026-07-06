Rekord beim Kölner CSD: Millionen feiern buntes Wochenende in Köln

Köln - Der ColognePride ist am Sonntagnachmittag friedlich zu Ende gegangen und hat in diesem Jahr offenbar neue Dimensionen erreicht.

Menschenmassen beim CSD in Köln: Laut Veranstaltern war die Parade in diesem Jahr so voll wie noch nie zuvor. © Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Veranstalter waren rund 1,5 Millionen Menschen beim CSD in Köln dabei. Bei dieser Menge an Demonstrierenden und Feiernden handelt es sich demzufolge um die bisher größte CSD-Demo, die die Domstadt je gesehen hat.

Der Verein zieht ein rundum positives Fazit und bedankt sich bei Polizei, Stadt, Helferinnen und Helfern sowie allen Beteiligten für einen aus ihrer Sicht sicheren und friedlichen Ablauf.

Insgesamt zog sich der ColognePride über zwei Wochen und brachte mehr als 100 einzelne Veranstaltungen in die Stadt.

Der große Demonstrationszug am Sonntag selbst war dann der Höhepunkt: Rund 250 Gruppen waren unterwegs, darunter etwa 90 Wagen. Unter dem Motto "Für Queerrechte. Viele. Gemeinsam. Stark!" zogen sie zusammen stundenlang durch die Innenstadt.