Rekord beim Kölner CSD: Millionen feiern buntes Wochenende in Köln

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der ColognePride ist am Sonntagnachmittag friedlich zu Ende gegangen und hat in diesem Jahr offenbar neue Dimensionen erreicht.

Von Alina Eultgem

Köln - Der ColognePride ist am Sonntagnachmittag friedlich zu Ende gegangen und hat in diesem Jahr offenbar neue Dimensionen erreicht.

Menschenmassen beim CSD in Köln: Laut Veranstaltern war die Parade in diesem Jahr so voll wie noch nie zuvor.
Menschenmassen beim CSD in Köln: Laut Veranstaltern war die Parade in diesem Jahr so voll wie noch nie zuvor.  © Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Veranstalter waren rund 1,5 Millionen Menschen beim CSD in Köln dabei. Bei dieser Menge an Demonstrierenden und Feiernden handelt es sich demzufolge um die bisher größte CSD-Demo, die die Domstadt je gesehen hat.

Der Verein zieht ein rundum positives Fazit und bedankt sich bei Polizei, Stadt, Helferinnen und Helfern sowie allen Beteiligten für einen aus ihrer Sicht sicheren und friedlichen Ablauf.

Insgesamt zog sich der ColognePride über zwei Wochen und brachte mehr als 100 einzelne Veranstaltungen in die Stadt.

Köln: Ausnahme an bestimmten Tagen: Ab Mittwoch kostet der Kölner Dom Eintritt
Köln Kultur & Leute Ausnahme an bestimmten Tagen: Ab Mittwoch kostet der Kölner Dom Eintritt

Der große Demonstrationszug am Sonntag selbst war dann der Höhepunkt: Rund 250 Gruppen waren unterwegs, darunter etwa 90 Wagen. Unter dem Motto "Für Queerrechte. Viele. Gemeinsam. Stark!" zogen sie zusammen stundenlang durch die Innenstadt.

Neben Party auch klare politische Botschaften

Unter dem Slogan "Für Queerrechte. Viele. Gemeinsam. Stark." setzte der ColognePride auch 2026 ein deutliches politisches Zeichen für Sichtbarkeit und Zusammenhalt.
Unter dem Slogan "Für Queerrechte. Viele. Gemeinsam. Stark." setzte der ColognePride auch 2026 ein deutliches politisches Zeichen für Sichtbarkeit und Zusammenhalt.  © Thomas Banneyer/dpa

Neben der ausgelassenen Stimmung gab es aber auch ernstere Töne: Bereits bei der Eröffnung der Parade wurde darauf hingewiesen, dass der CSD heute wichtiger denn je sei.

Vertreter des ColognePride warnten dabei vor zunehmender Hetze und Angriffen auf queere Menschen und betonten, dass Sichtbarkeit und Zusammenhalt entscheidend bleiben.

Auch politisch war das Ganze wieder ziemlich prominent besetzt: Mit dabei waren unter anderem Karl Lauterbach, Saskia Esken, Claudia Roth, Mona Neubaur, Serap Güler und Jochen Ott. Dazu noch zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus dem NRW-Kabinett.

Köln: Doch noch grünes Licht: Köln erlaubt Public Viewing bis tief in die Nacht
Köln Kultur & Leute Doch noch grünes Licht: Köln erlaubt Public Viewing bis tief in die Nacht

Für eine kleine Premiere sorgte außerdem der Kölner Karneval: Erstmals war das Festkomitee offiziell beim CSD vertreten.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Köln Kultur & Leute: