Blicke hinter verschlossene Türen: Köln lädt zur Nacht der Technik

Köln - Technik hautnah erleben: Bei der Kölner "Nacht der Technik" öffnen am Freitagabend (3. Juli) mehr als 50 Unternehmen ihre Tore für Besucher.

Bei der Nacht der Technik erwartet euch auch kleine humanoide Roboter, die zeigen, wie digitale Assistenzsysteme den Klinikalltag verändern. (Symbolbild) © Florian Wiegand/dpa

Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Hochschule oder auch große Tech-Unternehmen öffnen ihre Türen und laden Besucher dazu ein, Technik nicht nur anzuschauen, sondern hautnah zu erleben.

Dabei geht es vor allem darum zu zeigen, wie technische Abläufe funktionieren und wie viele spannende Berufe hinter den Kulissen stecken.

Ob moderne Medizintechnik im Krankenhaus, ein Blick in die Leitstelle der KVB oder spannende Einblicke bei Software-Riese Microsoft - an zahlreichen Standorten können Besucher Bereiche entdecken, die im Alltag normalerweise nicht zugänglich sind.

"Gerade junge Menschen haben so die Möglichkeit, Orte kennenzulernen, die ihnen sonst verschlossen bleiben", erklärt Alexander Felsch von der Industrie- und Handelskammer gegenüber Radio Köln.