Bestseller-Autor Frank Schätzing offenbart finstere Jugendjahre: "Ich hasste mich!"

Köln - Mit seinen wissenschaftlich fundierten Thrillern erreicht der Kölner Bestseller-Autor Frank Schätzing (68) regelmäßig Millionen Menschen. Nun hat er ein Buch über seine Jugend in der Domstadt geschrieben - und dabei einige überraschende Details verraten.

Frank Schätzing (68) gilt als einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Allein sein Thriller "Der Schwarm" (2004) wurde bislang über 4,5 Millionen Mal verkauft. © Boris Roessler/dpa

Der 68-Jährige besuchte als Jugendlicher das Gymnasium Kreuzgasse in der Kölner Nordstadt. Gute Erinnerung an seine Zeit als Schüler hat er aber nicht.

"Das Gymnasium war eine finstere Zeit", erinnert sich der Schriftsteller im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Der Grund: "Alles, was ich als Kind gut konnte - zeichnen, schreiben, später auch Musik machen -, war null gefragt", erzählt Schätzing, der sich zudem an drastische Methoden einiger Lehrkräfte erinnert: "Da flogen Schlüsselbunde, da wurde an den Haaren gerissen, wurden Ohrfeigen verteilt ..."

Hinzu kommt, dass er sich als Jugendlicher gehasst habe. Er habe sich als "pickeliges Milchgesicht" gesehen, erklärt Schätzing und führt aus: "Ich war Spätentwickler, blieb lange sehr klein und schmächtig, hatte keinen Bartwuchs. Jeden Morgen sah ich im Spiegel diesen puttenbäckigen Knaben. Ich fühlte mich ausgegrenzt, weil ich mich nicht mochte."

Im Alter von 17 Jahren fasste er dann den Entschluss, sein Äußeres radikal zu ändern. Dabei sei er "generalstabsmäßig" vorgegangen: Friseur, Gesichtswasser und neue Kleidung.