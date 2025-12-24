Feiern an Weihnachten: Diese Partys finden in Köln statt

Wer an Weihnachten nicht nur gemütlich mit der Familie abhängen, sondern auch ordentlich das Tanzbein schwingen will, bekommt hier ein paar echte Party‑Tipps.

Von Alina Eultgem

Köln - Wer an Weihnachten in Köln nicht nur gemütlich mit der Familie abhängen, sondern auch ordentlich das Tanzbein schwingen will, bekommt hier ein paar echte Party‑Tipps.

Lieblingsweihnachtshits singen im Karaoke Bus

Falls Du Lust auf eine richtig coole Nacht der anderen Art hast, dann schnapp Dir Deine Leute und los geht's: Der Karaoke‑Bus fährt durch Köln und startet am 26. Dezember um 20 Uhr beim Schokoladenmuseum Köln (Holzmarkt 59–65, 50676 Köln). 90 Minuten lang darfst Du aus über 50.000 Songs wählen, mitsingen, mitfeiern und lachen. Dazu steigst Du am Museum ein und ein Bus mit Karaoke‑Anlage bringt Dich bei Nacht durch die Stadt. Tickets für das beliebte Event gibt es ab 34 Euro.

Egal ob mit Freuden oder alleine - im Karaoke Bus hat sicherlich jeder Spaß. (Symbolfoto) © Til Buergy/KEYSTONE/dpa

House & Club‑Vibes am 1. Feiertag

Wer elektronische Sounds liebt, ist am 25. Dezember beim "COCONUT Party X‑MAS Special" richtig! Die Party steigt in der HALLE Tor 2 (Girlitzweg 30, 50829 Köln) und los geht es um 21 Uhr. Hier legen zwei DJs fette House‑ und Club‑Beats auf, dazu gibt es für alle, die bis 23 Uhr ankommen, einen Welcome‑Drink. Abgetretene Sneaker haben an dem Abend Pause - der Dresscode lautet "Stylisch & Chic". Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf oder 30 Euro an der Abendkasse.

Zu House-Musik das Tanzbein schwingen könnt Ihr auch an Weihnachten beim "COCONUT Party X‑MAS Special". (Symbolfoto) © Sophia Kembowski/dpa

Die 90er-Party "Christmas Night"

Am 1. Weihnachtsfeiertag steigt ab 21 Uhr im Einundfünfzig (Hohenzollernring 51, 50672 Köln) die Oldschool‑Party des Jahres. Statt Plätzchen und Sofa gibt es Beats aus den guten alten Zeiten und jede Menge 90er-Tanzspaß. Tickets gibt es einzeln ab 15 Euro sowie Gruppen- und VIP-Tickets. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Zu einer echten 90er-Party gehören auch die "Spice Girls", eine Girlgroup aus den guten alten Zeiten. © Fiona Hanson/epa/dpa

Weihnachten mit Wein und Champagner

Gute Gespräche, eine entspannte Atmosphäre und hochwertigen Wein bekommt Ihr an den Feiertagen im Korkenzieher in Köln geboten. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa