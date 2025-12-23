Letzte Chance: Hier kannst Du am 24. Dezember in Köln noch einkaufen
Köln - Weihnachten steht vor der Tür! Und wer kurz vor knapp noch Zutaten fürs Festessen oder ein Geschenk braucht, bekommt in Köln und NRW auch am 24. Dezember noch einiges. Hier ein Überblick.
Wichtig zu wissen: Bei den meisten Läden ist spätestens um 14 Uhr Schluss. Das regelt das Ladenöffnungsgesetz in NRW, denn Heiligabend gilt als verkürzter Werktag.
Klassische Supermärkte wie Lidl-, Aldi-, Edeka-, Penny- oder Rewe-Filialen öffnen überwiegend zwischen 7 und 14 Uhr. Früh kommen lohnt sich hier also definitiv.
Trotzdem gibt es ein paar Ausnahmen. Alles, was sich in Bahnhöfen, an Flughäfen oder an Tankstellen befindet, darf deutlich länger aufhaben. Auch einige Apotheken und Kioske sind oft bis in den Abend hinein am Start.
In Köln bedeutet das konkret: Am Kölner Hauptbahnhof hast Du mit dem Rewe To Go eine der sichersten Anlaufstellen, dort läuft der Betrieb nach aktuellen Angaben bis etwa 17 Uhr weiter.
Dasselbe gilt auch für den Rewe am Flughafen Köln/Bonn. Auch diese Filiale ist an Heiligabend bis 18 Uhr geöffnet.
Frische Brötchen und Notdienst: So kommst Du am 24. Dezember noch an alles Wichtige
Wer ein Weihnachtsfrühstück mit frischen Brötchen oder Brot plant, hat Glück - denn auch Bäckereien dürfen an Heiligabend bis 14 Uhr öffnen.
Gleiches gilt auch für Apotheken. Falls Du am 24. Dezember allerdings spät dran bist, sichert der Notdienst ab, dass Du Medikamente bekommst.
Über Portale wie aponet.de oder apothekennotdienst-nrw.de findest Du in diesem Fall alle Anlaufstellen in Deiner Nähe.
Wer sichergehen will, kann vorher online oder auch direkt am Eingang nachsehen, wann genau seine Filiale schließt. Viele Märkte hängen die Sonderzeiten vorher gut sichtbar aus.
Entspannter wird es natürlich, wenn Du Deine Besorgungen nicht bis Heiligabend aufschiebst. Zumal Supermärkte und Discounter in NRW an beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) in NRW grundsätzlich geschlossen bleiben.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa