Letzte Chance: Hier kannst Du am 24. Dezember in Köln noch einkaufen

Köln - Weihnachten steht vor der Tür! Und wer kurz vor knapp noch Zutaten fürs Festessen oder ein Geschenk braucht, bekommt in Köln und NRW auch am 24. Dezember noch einiges. Hier ein Überblick.

Supermärkte schließen ihre Türen an Heiligabend in der Regel um 14 Uhr. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wichtig zu wissen: Bei den meisten Läden ist spätestens um 14 Uhr Schluss. Das regelt das Ladenöffnungsgesetz in NRW, denn Heiligabend gilt als verkürzter Werktag.

Klassische Supermärkte wie Lidl-, Aldi-, Edeka-, Penny- oder Rewe-Filialen öffnen überwiegend zwischen 7 und 14 Uhr. Früh kommen lohnt sich hier also definitiv.

Trotzdem gibt es ein paar Ausnahmen. Alles, was sich in Bahnhöfen, an Flughäfen oder an Tankstellen befindet, darf deutlich länger aufhaben. Auch einige Apotheken und Kioske sind oft bis in den Abend hinein am Start.

In Köln bedeutet das konkret: Am Kölner Hauptbahnhof hast Du mit dem Rewe To Go eine der sichersten Anlaufstellen, dort läuft der Betrieb nach aktuellen Angaben bis etwa 17 Uhr weiter.

Dasselbe gilt auch für den Rewe am Flughafen Köln/Bonn. Auch diese Filiale ist an Heiligabend bis 18 Uhr geöffnet.