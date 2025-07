CSD in Köln: Diese Straßen sind schon ab Donnerstag dicht

Die CSD-Parade in Köln startet am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Deutzer Brücke. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Zwar fällt der Startschuss für die Veranstaltung, die drei Tage lang an verschiedenen Stellen in der Kölner Innenstadt stattfinden wird, erst am Freitag. Dennoch brauchen Autofahrerinnen und -fahrer in der Domstadt schon ab Donnerstag starke Nerven.

Wie die Stadt nämlich mitteilt, wird es rund um die Altstadt zu diversen Straßensperrungen kommen. So sind etwa die Gürzenichstraße zwischen Heumarkt und Quatermarkt genauso wie der Heumarkt und der Altermarkt einschließlich der angrenzenden Gassen bereits ab Donnerstagmorgen um 5 Uhr für den Autoverkehr verboten.

Darüber hinaus wird die Pipinstraße ab dem Elogiusplatz in Richtung Deutzer Brücke gesperrt. Weitere Einschränkungen in Richtung Altstadt seien zudem je nach Verkehrsaufkommen möglich.

Die Deutzer Brücke selbst darf hingegen erst ab Freitag um 16 Uhr bis Montagmorgen gegen 2 Uhr nicht mehr befahren werden.