Wegen Hitze: Sonderregeln für Kendrick-Lamar-Konzert in Köln am Mittwoch

Köln - Ganz Köln ächzt derzeit unter der Hitzewelle . Die krassen Temperaturen haben nun sogar Auswirkungen auf das Mega-Konzert von US -Superstar Kendrick Lamar (38) am Mittwochabend im RheinEnergie-Stadion.

Alles in Kürze

Das Konzert in Köln ist der erste Stopp auf der mit Spannung erwarteten Europa-Tour von US-Rapper Kendrick Lamar (38). © Frank Franklin Ii/AP/dpa

Wie Veranstalter "Live Nation" und die Kölner Sportstätten GmbH als Betreiber des Stadions mitteilen, gelten rund um den Auftritt des Rappers nämlich besondere Regeln.

"Aufgrund der zu erwartenden Temperaturen am Showtag werden Wasserstellen in Nordosten und Südwesten des Stadions aufgebaut", heißt es etwa in einer Mitteilung der Sportstätten.

Darüber hinaus sei es Besucherinnen und Besuchern ausnahmsweise erlaubt, Wasserflaschen bis 0,5 Liter mit auf das Gelände zu bringen. Ebenso sind Mini-Ventilatoren und Fächer zulässig, sofern die Produkte nicht aus Metall bestehen und keine scharfen Kanten haben.

Um die Belastung so gering wie möglich zu halten, empfehlen die Veranstalter den Fans außerdem, nicht zu früh anzureisen. Zwar werde das Stadion bereits um 16.30 Uhr geöffnet, allerdings gibt es nur wenige schattige Plätze. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.