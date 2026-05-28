Eine der erfolgreichsten der Geschichte: Ausstellung zieht Museums-Besucher in den Bann

Köln - Die Yayoi-Kusama-Ausstellung im Museum Ludwig in Köln hat bisher 250.000 Besucher angezogen. Der Publikumszuspruch sei ungebrochen, teilte das Museum mit. Die Wochenenden im Juni seien bereits ausverkauft. Die Ausstellung läuft noch bis zum 2. August.

Die Yayoi-Kusama-Ausstellung im Museum Ludwig in Köln läuft noch bis zum 2. August. © Oliver Berg/dpa

Wer sie sehen will, muss vorab online buchen. Vor Ort könne man keine Tickets erwerben, sagte eine Museumssprecherin.

Die Ausstellung gehöre zu den erfolgreichsten in der Geschichte des Museums. Ob sie am Ende einen Rekord aufstellen werde, müsse man abwarten.

"Wir freuen uns riesig, dass die Ausstellung von Yayoi Kusama so viele Menschen begeistert", sagte Museumsdirektor Yilmaz Dziewior. "Besonders klasse finden wir, dass so viele junge Menschen kommen, die teils noch nie ein Museum besucht haben. Wir hoffen sehr, dass der Funke, der hier entzündet wird, weiterträgt und zum Wiederkommen motiviert."

Die Schau zeigt 300 Werke der heute 97-jährigen Yayoi Kusama von frühen Kinderzeichnungen bis zur Gegenwart. Das Spektakulärste ist ein riesiger Raum, der ganz von gepunkteten Krakenarmen durchzogen wird.

Als Besucher läuft man dazwischen umher und geht in dem psychedelischen Punkte-Kosmos auf.