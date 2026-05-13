Internationaler Museumstag: So vielseitig ist das Programm in Köln

Köln - Am Sonntag (17. Mai 2026) öffnen zum Internationalen Museumstag zahlreiche Museen in Köln ihre Türen und bieten ein buntes Programm aus Führungen, Workshops und Mitmachaktionen.

Auch das Museum Ludwig macht beim Internationalen Museumstag in Köln 2026 mit. (Archivfoto) © picture alliance / dpa

Insgesamt werden laut Stadt rund 6600 Exponate gezeigt. Das Beste: Viele Angebote sind kostenlos und richten sich an die ganze Familie.

Das Programm ist bunt gemischt: Es gibt klassische Führungen durch große Sammlungen, interaktive Workshops, inklusive Angebote für Menschen mit Behinderung sowie Touren in verschiedenen Sprachen. Darunter: Türkisch, Spanisch, Englisch, Polnisch oder Ukrainisch.

Ein echtes Highlight gibt es im Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud. Bevor das Haus im Sommer für zwei Jahre wegen Renovierung schließt, können Besucher noch einmal die berühmten Sammlungen bestaunen.

Im MAKK und im Museum für Ostasiatische Kunst stehen Design, Architektur und asiatische Kultur im Fokus, teilweise auch zum Anfassen oder Ausprobieren.