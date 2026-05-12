Gaby Köster richtet emotionalen Appell an Schlaganfallpatienten: "Aufgeben ist Quatsch!"

Köln - Selbstständiges Gehen ist nach einem schweren Schlaganfall für sie beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Doch Aufgeben ist für Komikerin Gaby Köster (64) keine Option.

Durch einen Sturz im Badezimmer vor 18 Jahren änderte sich das Leben von Komikerin Gaby Köster (64) von Grund auf. (Archivfoto) © Caroline Seidel/dpa

Obwohl ihr linker Arm und ihr linkes Bein auch 18 Jahre nach dem schweren Schlaganfall noch immer gelähmt sind und sie daher in ihrem Alltag auf Unterstützung und einen Rollstuhl angewiesen ist, hat die Kölnerin ihren Humor und ihren Lebenswillen nicht verloren.

"Es gibt auch noch viele lebenswerte Dinge. Aufgeben ist Quatsch – da schadet man nur sich mit und seiner Umwelt. Die Menschen, die einem helfen, sind dann ja auch traurig", betont die 64-Jährige im Gespräch mit RTL-Moderatorin Mareile Höppner (48) bei "Stern TV am Sonntag". Dort war sie zum "Tag des Schlaganfalls" am 10. Mai zu Gast.

Ihren Auftritt wolle sie daher nutzen, um allen Schlaganfallpatienten Mut zu machen. "Gebt bloß nicht auf. Genießt jede Minute", fordert Köster. Ihr Tipp: "Man muss sich damit abfinden und das Beste daraus machen."

Sie selbst habe das auf die harte Tour lernen müssen. So habe sie nach dem Sturz im Badezimmer im Jahr 2008, der den Schlaganfall bei ihr auslöste, zunächst fest daran geglaubt, dass sie "hier ein paar Tage im Bett liegt und dann geht es wieder". Dass daraus schließlich allerdings 18 Jahre werden würden, war ihr zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, berichtet sie.