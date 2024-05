Erste Infos zu "Cologne Pride": Das erwartet Besucher beim "Christopher Street Day" in Köln

Köln - Wenn am 19. Juli das dreitägige "Cologne Pride"-Straßenfest startet, dürfen sich die Menschen in Köln nicht nur auf jede Menge kunterbunter Besucherinnen und Besucher freuen, sondern es wartet auch eine echte Neuheit rund um den "Christopher Street Day".

Zur "Christopher Street Day"-Parade platzt Köln aus allen Nähten: Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet. © Marius Becker/dpa

Das haben die Organisatoren von "Cologne Pride" bei der offiziellen Pressekonferenz zum Straßenfest am Dienstag erklärt.

Demnach seien die Vorbereitungen in diesem Jahr "besonders anspruchsvoll" gewesen, wie Veranstaltungsleiter Martin Hommel berichtet. Grund dafür sind die Fußball-Europameisterschaft sowie die Olympischen Spiele in Paris.

Beispielsweise sei es für die Organisatoren schwierig gewesen, ausreichend mobile Toiletten zu beschaffen. Denn die Anlagen, die die Veranstalter in den Vorjahren gemietet haben, stehen in diesem Jahr in Paris. "Glücklicherweise haben wir noch welche aus München bekommen", erklärt Hommel.

Auf dem Elogiusplatz in der Kölner Altstadt wird es zudem erstmals beim traditionsreichen Straßenfest den "Pride Beach" geben. Dafür werden insgesamt 20 Tonnen Sand auf dem Platz verteilt sowie ein kleiner Pool und etliche Strandstühle aufgebaut.