Große Ehre: Schriftstellerin aus Sachsen erhält Heinrich-Böll-Preis

Köln - Große Ehre für Heike Geißler (48): Die Autorin aus Riesa erhält den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln !

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) informierte die Schriftstellerin am Telefon über ihre Auszeichnung. © Christoph Reichwein/dpa

Eine Jury unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) habe sich für die Schriftstellerin entschieden, teilt die Stadt Köln am Mittwoch mit.

Demnach sei Geißler von Reker telefonisch über die Entscheidung informiert worden und habe sich hocherfreut gezeigt. Den mit 30.000 Euro dotierten Preis wird sie im Frühjahr 2026 entgegennehmen.

"Wie kaum eine zeitgenössische Autorin treibt Heike Geißler die Frage nach prekären Arbeitsverhältnissen um", begründet Jury-Mitglied Kathrin Röggla die Entscheidung.

Ein Beispiel dafür ist ihr Buch "Saisonarbeit", in dem sie ihre eigenen Erfahrungen als Lagerarbeiterin von US-Konzern Amazon beschreibt.