Köln verteidigt fehlenden Putin-Wagen im Rosenmontagszug: "Das war kein Fehler"

Auch ohne Putin-Wagen setzt der Kölner Rosenmontagszug in diesem Jahr auf klare politische Satire. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das war kein Fehler", sagte Zugleiter Marc Michelske der Deutschen Presse-Agentur. Köln habe sich dafür entschieden, das Thema Putin dieses Jahr dem Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly zu überlassen.

Gegen Tilly hat die russische Justiz ein Strafverfahren wegen seiner Karnevalswagen eingeleitet. In der Vergangenheit fuhren auch im Kölner Rosenmontagszug Wagen mit, die sich kritisch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auseinandersetzten.

Doch nun sagte Michelske: "Ich weiß, dass Jacques einen so guten Wagen machen wird, da freue ich mich schon drauf, den zu sehen." Die Kölner hätten sich mit Tilly in öffentlichen Statements solidarisiert, "durch einen Wagen müssen wir es aber aus meiner Sicht nicht machen".

Angst vor russischen Repressalien sei kein Grund für die Entscheidung gewesen, betonte Michelske. "Für uns war am Ende, wie gesagt, wichtig, dass es einen Wagen geben wird. Jacques hat gesagt, er macht einen, und dann konnten wir uns auch einfach für ein anderes Thema entscheiden."