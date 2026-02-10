Hundefreunde aufgepasst: Neue Messe feiert 2027 Premiere

Köln - Der Messekalender der Domstadt bekommt Zuwachs: Ende Januar 2027 startet erstmals eine eigene Fachmesse rund um Hundebedarf.

Alles für den besten Freund: Ab 2027 bekommt Köln eine eigene Messe rund um Hundebedarf. © Koelnmesse / Oliver Wachenfeld/Koelnmesse GmbH/obs

Mit der spoga dog powered by ZZF wird Köln vom 30. Januar bis 1. Februar zum Treffpunkt für Hersteller, Händler und Marken, die alles rund um den Hundebedarf abdecken.

Wer also wissen will, was künftig im Napf landet, im Kofferraum steht oder beim Gassigehen angesagt ist, bekommt hier einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Die Veranstaltung soll in den Messehallen von Koelnmesse stattfinden und künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgerichtet werden.

Ob und in welcher Form auch private Hundebesitzer Zugang zur Messe erhalten, steht für 2027 derzeit noch nicht fest.