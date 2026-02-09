Wow-Fund in Köln: Diese Römer-Schätze lagen jahrhundertelang verborgen

Köln - Sensationelle Funde im Herzen von Köln ! Direkt unter dem Rathausplatz haben Archäologen echte Schätze aus der Römerzeit freigelegt.

Ein Blick in die Apsis auf dem Rathausplatz vor Beginn der Ausgrabung. © Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Michael Wiehen

Bei den Bauarbeiten für den unterirdischen Rundgang des MiQua im archäologischen Quartier Köln kamen Überreste ans Licht, die selbst Fachleute staunen ließen: eine römische Treppe aus dem 1. Jahrhundert und ein Hausaltar aus dem 2. Jahrhundert.

Möglich wurden die Entdeckungen, weil der neue Rundgang stellenweise besonders tief liegt. Zudem hatten Erdaufschüttungen die römischen Spuren schon früh geschützt.

Ein Highlight ist das massive Fundament einer Apsis aus dem 4. Jahrhundert. Dabei handelt es sich einen besonderen Teil eines mehrschiffigen römischen Basilikabaus.

Bis zu vier Meter dick, aus Tuff, Basalt und Kalkstein geschichtet, zeugt es von beeindruckender römischer Baukunst.

Was zuvor nur als leichte Absenkung auf dem Rathausplatz zu sehen war, ist nun auch für Besucher erstmals zugänglich. Der vollständige archäologische Rundgang ist jedoch noch im Bau.