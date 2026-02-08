So gütig waren Kölner noch nie: Neuer Spendenrekord im Karneval

Köln - Köln zeigt Herz: Bei der Benefizsitzung "Dat Kölsche Hätz" kamen im Tanzbrunnen über 158.000 Euro zusammen. Ein neuer Spendenrekord im Kölner Karneval.

So viel gab es noch nie: Kölns Karneval zeigt Herz und sammelt Tausende Euro für krebskranke Kinder. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Für Initiator Robert Greven ist die Summe kaum zu fassen: In 25 Jahren Kölner Karneval habe er so etwas noch nie erlebt.

Wie er gegenüber Radio Köln verrät, kamen über das gesamte Jahr hinweg sogar mehr als 680.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine klassische Karnevalssitzung, bei der Künstler, Bands und Redner ohne Gage auftreten.

Der Erlös aus Ticketverkauf, Spenden und Aktionen fließt zu 100 Prozent in wohltätige Projekte.