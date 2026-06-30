Künstlerin Rune Mields (†91) in Köln gestorben

Köln - Die Malerin Rune Mields (91) ist im Alter von 91 Jahren in Köln gestorben.

Rune Mields (†) hatte sich bereits vor mehr als 30 Jahren mit ihrem eigenen Tod beschäftigt. © Michael Boettcher/Galerie Andreae/dpa

Das bestätigten ihr Sohn und ihre Galeristin Judith Andreae der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach schlief sie am Samstag "friedlich ein". "Wir verlieren eine Künstlerin, die sich vehement dafür einsetzte, die Rolle der Frauen in der Kunst in einer damals von Männern dominierten Kunstwelt ins Bewusstsein zu rufen und zu stärken", so Andreae.

Auf ihren eigenen Wunsch hin werde Mields in der Künstler-Nekropole Kassel beigesetzt. Das Grab habe sie 1992 selbst gestaltet.

Mields, die 1935 in Münster geboren wurde, absolvierte eine Lehre als Buchhändlerin, bevor sie sich als Autodidaktin der Kunst zuwandte. Ihr Schaffen umspannt mehr als 60 Jahre.

Das besondere Interesse der in Köln wirkenden Künstlerin galt der Bedeutung von Zahlen und Zeichen in den unterschiedlichsten Weltkulturen. Seit den 70er Jahren belegten zahlreiche Ausstellungen und Preise ihren künstlerischen Rang.