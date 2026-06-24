Doch noch grünes Licht: Köln erlaubt Public Viewing bis tief in die Nacht

Köln - Gute Nachrichten für alle Fußballfans in der Domstadt: Wer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft lieber unter freiem Himmel verfolgt, muss jetzt doch nicht auf die Übertragungen am späten Abend verzichten.

Fußballfans in Köln können die späten Deutschland-Spiele nun doch gemeinsam in Biergärten und Außengastronomien verfolgen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nachdem zunächst signalisiert worden war, dass die Stadt die vom Land geschaffenen Ausnahmeregelungen nicht nutzen wolle, wurde die Entscheidung nun korrigiert.

Damit dürfen Gaststätten und Biergärten die Spiele auch dann zeigen, wenn der Anpfiff erst nach 22 Uhr erfolgt.

Ganz ohne Einschränkungen läuft das Ganze allerdings nicht. Sollte es wegen Lärms oder anderer Störungen zu berechtigten Beschwerden aus der Nachbarschaft kommen, kann die Stadt im Einzelfall eingreifen und die Übertragung beenden.

Besonders relevant ist die neue Regelung für die anstehenden K.-o.-Spiele. Das Sechzehntelfinale der deutschen Mannschaft startet am Montagabend erst um 22.30 Uhr.