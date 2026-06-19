Köln wird wieder bunt: Pride-Wochen starten in der Innenstadt
Köln - In der Domstadt geht es jetzt wieder bunt, laut und ziemlich feierfreudig zu: Die nächsten zwei Wochen stehen ganz im Zeichen der Cologne Pride.
Am Freitagabend ab 18 Uhr startet die offizielle Eröffnung am sogenannten "Cologne Pride Beach" mitten in der Innenstadt.
Treffpunkt ist der Elogiusplatz. Dort wird der Startschuss für das Pride-Programm gesetzt und die Stadt stimmt sich auf zwei Wochen voller Aktionen ein.
Bis Anfang Juli gibt es überall in Köln verteilt Partys, Workshops, Treffen und gemeinsame Aktionen. Mal geht es ums Feiern, mal um Austausch - und ganz oft auch um beides gleichzeitig.
Der große Höhepunkt folgt dann am Sonntag, dem 5. Juli: die große CSD-Demo durch die Stadt. Tausende Menschen werden dabei erwartet, die gemeinsam auf die Straße gehen, um ein Zeichen für queere Rechte zu setzen.
Das vollständige Programm mit allen Veranstaltungen, Partys und Aktionen gibt es online auf der offiziellen Website des Cologne Pride e.V.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa